Öldürdüğü arkadaşının yüzünü örtüp evi temizledi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi 46189 Sokak'taki 4 katlı evde tek yaşayan Ertan Ürün’den (55) 4 gün boyunca haber alamayan Mersin’deki ağabeyi Ata Ürün, kardeşinin komşusu Mecit Koncuk’u arayarak, “Kardeşimdenhaber alamıyorum. Evine gidip bakabilir misin?” dedi.

Eve gidip zili çalmasına rağmen cevap alamayan Koncuk, polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu haber verdi.

KAPIYI İTFAİYE EKİPLERİ AÇABİLDİ

Bölgeye gelen polis ekiplerinin kapıyı açma girişimleri başarısız olunca itfaiye ekipleri devreye girdi.

Eve giren ekipler, Ürün’ün cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri, Ürün’ün birkaç gün önce bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Ürün’ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 100 güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

Yapılan izlemede, eve zanlının bir araçla gelip bir süre sonra aynı araçla bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Plakadan yola çıkan ekipler, aracın Ercan G. (54) tarafından kiralandığını belirledi.

Maktulün arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Ercan G, Yurt Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

ATIN YEM MASRAFLARI İÇİN KAVGA ETTİLER

Birlikte yarış atı satın alan Ertan Ürün ile arkadaşı Ercan G.’nin, atın yem masraflarından dolayı tartıştığı ortaya çıktı.

Masrafların tamamını karşılayan Ürün’ün 2 Nisan’da evine gelen arkadaşı ile masrafın yarısını karşılamadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, Ercan G.’nin mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını öldürdüğü iddia edildi.

Ayrıca, öldürdüğü arkadaşının yüzünü havluyla kapattıktan sonra delil bırakmamak için evde temizlik yaptığı öne sürüldü.

KÜFREDİNCE ÖLDÜRDÜ

Zanlının ifadesinde, önce cinayeti işlemediğini öne sürdüğü daha sonra da kabul edip pişman olduğunu öldürmek istemediğini ancak kendisine küfredince öldürdüğünü, yüzünü de temizlik yaparken kendisine bakıyor gibi olduğu için kapattığını söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ensonhaber)