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Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı

Erzurum’da diğer öğrencilerle tartışan lise öğrencisi önce havaya, ardından olay yerine gelen polise ateş açarak kaçtı.

Asayiş 07.10.2021, 12:06
Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açarak kaçtı

Erzurum’da diğer öğrencilerle tartışan lise öğrencisi önce havaya, ardından olay yerine gelen polise ateş açarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, olay Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 lise öğrencisi okul önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okulda görevli olan polisin geldiğini gören öğrencilerden biri, belinden çıkarttığı tabanca ile önce havaya, ardından polise ve tartıştığı kişilere ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. 13 el ateş eden öğrenci kayıplara karışırken, polis olaya karışan şüphelileri arıyor.

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