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Öğretim görevlisiyim diyerek birçok kişiyi dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı

Erzurum’da kendini öğretim görevlisi olarak tanıtan ve birçok ilde iş bulma vaadiyle vatandaşların parasını dolandıran şahıs Asayiş ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Asayiş 24.09.2021, 10:45
Öğretim görevlisiyim diyerek birçok kişiyi dolandıran şahıs kıskıvrak yakalandı

Erzurum’da kendini öğretim görevlisi olarak tanıtan ve birçok ilde iş bulma vaadiyle vatandaşların parasını dolandıran şahıs Asayiş ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin uzun zamandır takibinde olan Erzurum’un meşhur kendini öğretim görevlisi olarak tanıtan dolandırıcısı M.Y. ekiplerin titiz ve özverili çalışmaları neticesinde yapılan operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

M.Y.’nin 2014-2021 yılları arasında Erzurum, Ordu, Bursa, Batman, Antalya gibi birçok ilde iş bulma vaadiyle, masum vatandaşların cebindeki son paraya göz diken, 20 adet nitelikli dolandırıcılık ve dolandırıcılık suçlarından suç kaydı, 253 adet müzekkeresi ve 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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