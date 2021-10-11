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Öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi: 5 ölü
Öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi: 5 ölü
Asayiş 11.10.2021, 11:01 11.10.2021, 12:13
Öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi: 5 ölü
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’ın İşcehisar ilçesi Çatağıl köyünde, öğrencileri taşıyan okul servisi kontrolden çıkarak çevredeki ormanlık alanda ağaçlara çarparak adeta ikiyi bölündü. Meydana gelen trafik kazasında, aralarında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu ölü sayısı 5’e yükseldi. Çok sayıda yaralının çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.