Öğrencileri beklerken fenalaşan şoförü kalp masajıyla hayatta tutmaya çalıştı

Sakarya’da öğrencilerin okuldan çıkmasını beklerken fenalaşan servis şoförüne ilk müdahaleyi vatandaş yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajıyla şoförü hayatta tutmaya çalışan vatandaşın verdiği mücadele kameralara yansıdı. Servis şoförü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Olay, dün Adapazarı ilçesinde bulunan Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerin okuldan çıkmasını bekleyen servis minibüsü şoförü İsmail Akasya (51), rahatsızlanarak yere yığıldı. Akasya’nın yere yığıldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yardımına koştu. Sağlık ekipleri gelene kadar Akasya’ya ilk müdahaleyi vatandaş yaptı. Ambulans gelene kadar kalp masajıyla Akasya’yı hayatta tutmaya çalışan vatandaşın verdiği mücadele kameralara yansıdı. İsmail Akasya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Akasya’nın kalp krizi neticesinde vefat ettiği öğrenildi.

İsmail Akasya’nın cansız bedeni, otopsi için Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.