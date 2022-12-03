Oğlu iyi niyetinin kurbanı olan baba Zeki Taş İHA'ya konuştu

Kente merkezi Kadınana Caddesi üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Engin Taş, iddiaya göre rahatsız edildikleri için kendilerinden yardım isteyen genç kızların gösterdiği Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç. ile tartışmaya başladığı esnada boyun ve vücudunun çeşitli yerlerden 8 bıçak darbesi ile bıçaklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Taş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın failleri Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç. polis tarafından gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“8 bıçak darbesi var oğlumda”

Olay sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Engin Taş'ın babası Zeki Taş, oğlunun iyilik kurbanı olduğu söyledi. Taş, “İyi niyetinden oğlumu kaybettim. 3 genç kızı taciz ediyorlar, dükkanın önünden geçerken benim oğlumdan yardım istiyor ‘beni kurtar' diye. Benim oğlumda çıkıyor onlara ‘sizin ananız, bacınız, kız kardeşiniz yok mu?' diyor. Onlardan biriyle konuşurken diğeri arka tarafından şah damarına bıçak atıyorlar sonra benim oğlumu bıçaklıyorlar. 8 bıçak darbesi var oğlumda, şah damarı ve vücuduna. Akciğerine giren bıçak darbesi 13-14 santimetre. Bunların dosyaları da kabarık, bu katil zanlıları içeri girdiği zaman çıkmaması gerekiyor. Acilen ve acilen yasaların değişmesi gerekiyor. Bunların toplum içinden uzak tutacaksın. Bunları 6 ay bir sene sonra çıktıklarında bir ana kuzusunu yakacak” diye konuştu.

Öte yandan, adliyeye sevk edilen şahısların sorgularının ise sürdüğü belirtildi.