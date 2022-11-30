Öfkeli koca eşini 6 yerinden bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı.

Olay Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Eve gelen Meriç Ç. (29), eşi Nurgül Ç.(23) ile tartışmaya başladı. Öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakla yaraladı. Şüpheli koca, kanlar içinde eşini bırakıp kaçtı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şahıs ise evine giderek, olay yerindeki polis ekiplerine teslim oldu. Meriç Ç., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.