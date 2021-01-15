O gelin gözaltına alındı

Mersin’de kız istemeye gittikleri evin önünde kavga ettikten sonra dolandırıldıkları anlaşılan 2 ailenin, dolandırıcılık şüphelilerinden gelin ile annesi gözaltına alındı.

Mersin’de evlendirme vaadiyle dolandırıcılık olayı, ünlü Türk filmi Tosun Paşa’yı akıllara getirmişti. 60 bin lira paraları alınan aileler, önce farklı tarihlerde kız ve ailesi ile tanıştırılırken, daha sonra aynı anda kız istemeleri için tarih ve saat verildi. 2 aile verilen adresinin önünde buluşurken, bir süre sohbet ettikten sonra aynı kızı istemeye geldiklerini öğrendi. Daha sonra ’Tosun Paşa’ filmindeki gibi, "bu benim gelinim olacak" diyerek kavga eden aileler, karakola götürülünce dolandırıldıkları ortaya çıktı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda gelinin babası, oğlu ve eşi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4 kişiyi daha arama çalışmasını sürdüren ekipler, bugün gelin Y.S. ile annesi H.S.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili aranan aracı E.T. ile para transferi işini takip eden M.S.’yi arama çalışmaları sürüyor.