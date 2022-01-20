Nitelikli yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta nitelikli yağma suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekibi ile JASAT birimi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda nitelikli yapma suçundan toplam 13 yıl 9 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K.’nin (43), ilçeye bağlı Hacı Mustafa Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Hükümlü, yapılan takip sonucu devriye ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş Adliyesi’ne sevk edilen hükümlü, burada tutuklanarak Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.