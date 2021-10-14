Nişantaşı’nda kuyumcuda silahlı soygun kamerada

Nişantaşı’nda güpegündüz yaşanan kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli Nişantaşı’nda saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı 2 soyguncu girdiği kuyumcuda yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası çalmıştı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde biri motosiklet kasklı iki kişi koşarak kuyumcuya giriyor. Zanlılarda biri elindeki silahla tezgahta bulunan görevliyi etkisiz hale getirirken, diğeri ise mücevherlere yöneliyor. Şahıslar geldikleri gibi motosikletle olay yerinden kaçıyor.