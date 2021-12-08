Nijerya’da yolcu otobüsüne saldırı: 21 ölü

Nijerya’nın Sokoto eyaletinde silahlı saldırganlar tarafından bir yolcu otobüsüne pusu kurulması sonucu 21 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde, silahlı saldırganlar Sabon Birni bölgesinden Isa bölgesine seyahat eden bir yolcu otobüsüne pusu kurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi gecesi meydana gelen saldırıda otobüsün alev alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 21 kişinin yanarak can verdiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.