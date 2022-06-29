NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu komutası İspanya’dan, Türkiye’ye geçti

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’nin (SNMCMG-2) komutası düzenlenen törenle bir yıl süreyle Türkiye’ye devredildi.

Marmaris’te bulunan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda NATO çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti grubu 441.04 komuta görevi değişim töreni gerçekleşti. NATO’nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti görev grubu 441.04’ün komutası Türkiye’ye geçti. Planlı faaliyetler çerçevesinde NATO üyesi ülkelerin ev sahipliğinde icra edilecek mayın harbi tatbikatlarına iştirak edilecek ve kıyıdaş ülkeler ile ikili deniz eğitimleri gerçekleştirilecek. Törende, NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 Komutanı Albay Yusuf Karagülle görevi devralırken, SNMCMG-2 Komodorunun forsu Sancak Gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş’a bando eşliğinde toka edildi. NATO’nun mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu çok yüksek hazırlıklı görev kuvveti görev grubu 441.04 ün komutası 29 Haziran 2022 tarihinden 1 Temmuz 2023 tarihine kadar Türk Deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından icra edilecek.

SNMCMG2 Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karagülle, bu görevi devraldıkları için gurur duyduğunu belirterek "Görev Grubu 441.04 olan SNMCMG2’yi komuta etme fırsatı ikinci kez yaşıyorum. SNMCMG2 sürecinde ittifak birlikleri ile sürekli ve tam entegre bir şekilde tatbikatlar ve gerçekler dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri gerçekleştirmek için hazırız. MCM özelliklerine ek olarak SNMCMG2; İttifak varlığını kurar, dayanışmayı gösterir, üye, ortak ve yabancılara rutin liman ziyaretleri yapar. NATO ülkeleri ve onlara çeşitli deniz askeri yetenekleri sağlar. Türk Komutanlığı döneminde farklı MCM Gemileri Belçika, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Romanya gibi müttefikler SNMCMG2’de farklı dönemlerde yer alacak ve NATO’nun ittifak ve dayanışmasını geliştirmek için Akdeniz ve ayrıca Karadeniz bu bölgelerde hazır yüksek eğitimli ve yetenekli üyelerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. NATO ve NATO dışı liman ziyaretlerinin yanı sıra tatbikatlara katılacağız. Bu tür tatbikatları düzenli olarak yürütmenin toplu olarak eğitilmiş ve birlikte çalışabilirlik yeteneği ile Amiral Gemisi personelimin ve mürettebatımın profesyonelliğine ve bağlılığına inanıyorum’’ dedi.

NATO Deniz Komutanlığı Temsilcisi Pihilppe Manderlier’de törende yaptığı konuşmasında "Türkiye’nin bu görevi başarı ile tamamlayacaklarına inancım ve güvenim yerindedir" diyerek Albay Karagülle ve komutasına başarı dileklerini iletti. Törenin kapanış konuşmasını yapan Harp Filosu Komutanı Tüm Amiral Yalçın Payal, "Türkiye, çekirdek üye olarak NATO misyon ve operasyonlarına büyük bir istekle katkıda bulunmuş ve sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir. Bu taahhüdümüzün açık bir göstergesi olarak, Daimi Deniz Kuvvetlerini sürekli olarak desteklemekte, birlik sağlamaktadır. Türkiye’nin NATO görev ve operasyonlarına verdiği sürekli desteğin bir başka göstergesi olarak, beşinci Yüksek Hazırlık Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Karargahı olan TURMARFOR’un, başlangıcından itibaren NATO Mukabele Kuvvetleri Deniz Komutanlığı rolünü alacağını hatırlatmak isterim. Bu üst düzey deniz karargahının konuşlandırılması Türkiye’nin NATO’ya katkılarını bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Türkiye’nin komuta dönemindeki tüm görevlerin, komutanın, personelinin ve mürettebatın bilgi birikimi, profesyonelliği ve özverisi ile büyük bir başarı ile yürütüleceğine inancım tamdır" sözlerine yer verdi.

SNMCMG-2’nin Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karagülle ve beraberindeki heyet, tören sonrası gemilerin komuta ekipleri ile fotoğraf çektirdi.