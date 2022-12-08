Narkotik köpek Pars’tan uyuşturucuya geçit yok

Antalya Manavgat’ta bir kamyonet üzerinde narkotik madde arama köpeği Pars’ın da katılımıyla yapılan aramada, 3 paket halinde toplam 2 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışma çerçevesinde, önceki gün saat 00.15 sıralarında S.E. ve M.İ. isimli şahısların kullanmış oldukları kamyonet içerisinde uyuşturucu madde bulunabileceği değerlendirildi. Araç ve şahıslar, Ulualan mevkii Kule Sokak üzerinde yakalandı. Araç üzerinde narkotik madde arama köpeği Pars’ın da katılımıyla yapılan aramada, 3 paket halinde toplam 2 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.

S.E. ve M.İ. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, şahıslardan S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.İ. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.