Narkotik köpeği aracın torpido gözündeki uyuşturucuyu işte böyle buldu

Kütahya’da polis ekipleri tarafından durdurulan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta, şahısların üzerinde uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceğinden şüphelenilen içerisinde M.A., S.K. ve F.U. isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği ve polisin şahıslar üzerinde yaptığı aramada, 16,94 gram skunk,14,24 gram metamfetamin, 7,85 gram bonzai maddesi, 1 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet payp, 1 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Narnkotik köpeğinin aracın torpido gözündeki uyuşturucuyu bulma anı kameraya işte böyle yansıdı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacak.