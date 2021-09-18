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Narkotik dedektifleri uyuşturucuya geçit vermedi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 18.09.2021, 20:11
Narkotik dedektifleri uyuşturucuya geçit vermedi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesinde K.K. ve S.A.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bahse konu adrese operasyon düzenleyen ekipler şahısları gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramalarda, 311,25 gram metamfetamin, 3.60 gram bonzai maddesi, 1 gram Esrar, 1 adet rulo folyo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kameralara da yansıyan operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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