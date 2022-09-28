Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat dayak yedi

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette yaşandı. İddiaya göre, bir kasiyer, alışveriş sonrasında marketten ayrılan müşterinin fişi almaması üzerine çöpe attı. Aradan geçen dakikalarda tekrardan markete gelen müşteri, çalışana fiş sordu. Kasiyerin “Çöpe attım” demesi üzerine öfkelenen şahıs, ardından ailesi ile gelerek çalışanı darp etti. Marketteki diğer müşterilerin de film izler gibi kavgayı izlemesi dikkat çekerken, yaşanan o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.