Müşteri gibi girdiği iş yerinden saniyeler içinde paraları çalan şüpheli yakalandı

Sancaktepe’de müşteri gibi girdiği iş yerinde çekmecede bulunan parayı saniyeler içinde alarak kaçan şüpheli yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz’da Aşık Veysel Caddesi’nde bulunan bir iş yerinden bin 500 lira çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkal bilgileri doğrultusunda olayı gerçekleştiren şahsın A.Ç. olduğunu tespit etti. Şüpheli 21 Temmuz’da Sancaktepe İnönü Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin müşteri gibi rahat tavırlarla iş yerine girdiği, çekmecede bulunan parayı saniyeler içinde alarak iş yerinden ayrıldığı görülüyor.