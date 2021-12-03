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Musa Orhan'ın cezası belli oldu
Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.
Asayiş 03.12.2021, 14:33
Siirt'te İpek Er'e tecavüz ettikten sonra intihara sürükleyerek yaşamını yitirmesine neden olan uzman çavuş Musa Orhan hakkında, “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan açılan davanın 5'inci duruşması, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: sozcu.com.tr