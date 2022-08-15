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Muratlı çevreyolunda kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Asayiş 15.08.2022, 14:06
Muratlı çevreyolunda kaza: 6 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, S.P. sevk ve idaresindeki 39 NA 072 plakalı otomobil ile İ.A. yönetimindeki 34 FN 5518 plakalı ticari kamyonet ışıklarda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 39 NA 072 plakalı otomobil sürücüsü S.P. ile araçtaki Emel P., Nejla C., Derin P. ve Ayaz P. ve Leyla K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Leyla K. ile Nejla C. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edilirken, diğer yaralılar ise Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kaza bölgesinde trafik düzenini sağlayan Emniyet Trafik ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

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