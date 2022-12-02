Murat Kartal cinayetinde soruşturma tamamlandı

Kaybolduktan günler sonra Büyükçekmece’de yapılan kazıda cesedi bulunan Murat Kartal cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 11 şüpheli hakkında ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Beylikdüzü’nde 4 Şubat 2022 tarihinde boş arazide elleri ve ayakları bağlı şekilde Murat Kartal’ın cesedi bulunmuştu. Murat Kartal, uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Baybaşin ailesi üyelerinden Edip Fırat’ı öldürmekten 2015 yılında tutuklanmış ardından tahliye olmuştu. 20 Ocak tarihinde kaybolan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan Kartal’ın polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut tarafından 20 Ocak günü Maltepe’de otomobile bindirildiği ortaya çıkmıştı. Murat Kartal daha sonra 2015 yılında Şişli’de öldürülen Edip Fırat’ın amcası Yavuz Yavuztürk ile yanında bulunan kişilere teslim edilmişti. Murat Kartal cinayeti ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, dosya içerisinde mevcut güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde şüpheli olan polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş’un suç tarihinde maktul Murat Kartal’ı İstanbul’un Maltepe ilçesinden alarak kendi araçlarına bindirdiklerine ardından İstanbul’un Şişli ilçesinde şüpheli Yavuz Yavuztürk ve yanında bulunan diğer şüphelilere teslim ettiğine yer verildi.

İddianamede, şüpheli Yavuz Yavuztürk ve yanında bulunan diğer şüphelilerle birlikte maktul Murat Kartal’ı zorla, şiddet kullanarak kendi araçlarına bindirdiklerine ardından Beylikdüzü’nde bulunan köşk olarak tabir ettikleri yere götürdüklerine ve bu olaydan sonra maktulden bir daha haber alınamadığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısı iddianamede, maktulün götürüldüğü tespit edilen köşk ve çevresinde yapılan araştırmalarda önce maktule ait olduğu değerlendirilen bulgular ile bir adet ayakkabının ele geçirildiği, bu bölgede yapılan araştırmalar sonrasında maktule ait cesedin en son götürüldüğü yer olarak belirlenen Beylikdüzü ilçesindeki köşkün yanındaki boş arazide bulunduğuna, dosya çerçevesindeki deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek önce polis memuru olan şüphelileri polislik mesleklerinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle maktul Murat Kartal’a ait telefon, adres, fotoğraf ve kimlik bilgilerini POLNET (Polis Bilişim Sistemi) üzerinden temin ettiklerine ayrıca maktule ait kişisel verileri kamu görevinin sağlandığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri yer verildi.

İddianamede, şüphelilerin maktul Murat Kartal’ı köşke götürerek burada öldürdükten sonra cesedi köşk yakınında bulunan boş arazi içerisindeki su dolu çukura attıklarına, şüphelilerin en başından beri kasıtlarının maktulü öldürmek olduğuna, maktulün öldürülmesi olayının bu şekilde şüpheliler tarafından tasarlandığına ve olay tarihinde de cinayetin gerçekleştirildiği belirtildi.

Murat Kartal’ı tanımadıklarını söylediler

Eski milletvekili olan Abdulsamet Turgut ifadesinde Murat Kartal’ı tanımadığını ve öldürülmesine olayına karışmadığını söyledi. Şüpheli Mehmet Emin Baybaşin ifadesinde, “Murat Kartal isimli şahsı bundan yaklaşık 5- 6 sene önce oğlum Edip Fırat’ın vurulması olayında kardeşi Metin Kartal ile birlikte şüpheli olduklarından dolayı ismini duymuşluğum vardır. Ancak kendisini ya da resmini hiç görmedim” dedi.

Şüpheli Yavuz Yavuztürk ifadesinde, “Emin Fırat 2015 yılında öldürülmüş ben o zaman Gaziantep’teydim. Bu olayı medyadan duymuştum. Murat Kartal’ın kaçırılması olayı ile ilgili bir bilgim yoktur” şeklinde konuştu.

11 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianamede, Mehmet Emin Baybaşin, Yavuz Yavuztürk ve iki polis memurunun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli iki polis memuru Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş hakkında ayrıca “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.