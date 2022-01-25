banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
İstanbul'da kamu personeli yarın izinli sayılacak
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu
Göztepeli Obinna Nwobodo, ligin en iyisi oldu
Sağlık Turizminde Yeni Dönem Başlıyor!
Sağlık Turizminde Yeni Dönem Başlıyor!
İstanbul'da otogarlardan araç çıkış yasağı uzatıldı!
İstanbul'da otogarlardan araç çıkış yasağı uzatıldı!

Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Muğla-Denizli karayolu yoğun kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanırken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Asayiş 25.01.2022, 12:31
Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Muğla-Denizli karayolu yoğun kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanırken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Muğla’da hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Muğla-Denizli karayolu Yaylasöğüt mevki’inde ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi. Kara yolunda mahsur kalan araçlar olduğu belirtilirken, kapanan yolu açmak için ekipler çalışma başlattı.

“Ekiplerimiz 24 saat çalışıyor”

Muğla’da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrasında, valilik son durum ile ilgili olarak bilgilendirmede bulundu. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, denizlerde fırtına ve zirai don gibi meteorolojik uyarılarla birlikte teyakkuza geçen İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplam 849 Personel, 218 araç ve 62 iş makinesiyle çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, AFAD, Kara yolları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Meteoroloji Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı, Muski, ADM Elektrik, Liman Başkanlıkları, ve Kızılay ile koordineli olarak vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli hazırlıklar yapılmış, ekipler teyakkuza geçirilmiştir. Kar yağışı ile birlikte başlayan çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Kara yolları ekiplerinin yaptığı tuzlama çalışmalarına rağmen bazı yollarda ulaşım aksamaları meydana gelmiş ulaşımı aksayan yollara müdahale edilmiştir. Kavaklıdere ilçemizde ve Muğla-Denizli karayolunda çalışmalar devam etmektedir. Diğer yollarımızda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma sahası işçileri Turgut Reis Lisesi Öğrenci Yurduna yerleştirilmiştir. Araçlarında mahsur kalan Ula ilçesinde 3 aileden 9 kişi AFAD ekiplerince, Menteşe ilçesinden 1 aileden 6 kişi jandarma ekiplerince tahliye edilerek barınma imkanı sağlanmıştır. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, sıcaklıkların 1 ila eksi 8 derece arasında seyredeceği Marmaris, Datça, Fethiye, Seydikemer, Ula, Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerimizin bazı kesimlerinde kar yağışının devam edeceği öngörülmektedir” denildi.

Vali Tavlı vatandaşları uyardı

Kış lastiği veya zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyaran Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Devletimiz milletimizin yanındadır. Ekiplerimiz tüm yollarımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için canla başla çalışmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11