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Müge Anlı'da ortalığı karıştıran korkunç cinayet

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan aile korkunç bir cinayete kurban giden Nurgül Beyhan'ın katilinin bulunmasını istiyor. Programda canlı yayında Beyhan'ın sevgiliyle tatile gideceği iddiası ise ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Asayiş 15.10.2021, 13:44
Müge Anlı'da ortalığı karıştıran korkunç cinayet

4 çocuk annesi Nurgül Beyhan cinayete kurban gitti. Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan'ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor.

Nurgül Beyhan'ın Fransa'dan dönen oğlu geçtiğimiz yıl amcasını öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine girmişti.

Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti.

İddiaya göre, Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitti.

Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı.

Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan da yaralandı.

Olaydan yaralı kurtulan Nurgül Beyhan, 5 ay sonra cinayete kurban gitti.

Nurgül Beyhan evinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Otopside Nurgül Beyhan'ın elle boğulduğu belirlendi.

Korkunç bir cinayete kurban giden Nurgül Beyhan'ın ailesi Müge Anlı'ya katıldı.

Katil veya katillerin bulunmasını istedi.

Bügünkü canlı yayına Nurgül Beyhan'ın kaynanası Raziye Beyhan katıldı. Kadın, "Gelinim benden para istedi, sevgilisiyle tatile gitmek için" ifadelerini kullandı. Bu sözlere cinayete kurban giden talihsiz kadının yakınları büyük tepki gösterdi.

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