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MSB:"Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı’ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi

MSB:"Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı’ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak."

Asayiş 06.08.2022, 15:18
MSB:"Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı’ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi

MSB:"Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı’ndan hareket eden Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak."

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