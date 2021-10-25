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ABD Büyükelçiliği: “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder”.
MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 25.10.2021, 14:54
MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."