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MSB: "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Asayiş 16.01.2022, 13:26
MSB: "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."