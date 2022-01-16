MSB: "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."