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Minibüsçülerden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine güzergah eylemi: “CHP’liyim arabamı da yakacağım, kendimi de burada yakacağım”
MSB: "Şanlıurfa’da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
MSB: "Şanlıurfa’da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 07.12.2021, 09:53
MSB: "Şanlıurfa’da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."