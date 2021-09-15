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MSB: "Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB: "Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Asayiş 15.09.2021, 11:15
MSB: "Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."