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MSB: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer BAĞRA, şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını

MSB: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer BAĞRA, şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

Asayiş 13.08.2022, 00:21
MSB: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer BAĞRA, şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını

MSB: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer BAĞRA, şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

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