MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."