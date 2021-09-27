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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

Asayiş 27.09.2021, 13:48
MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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