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MSB: "Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111’e yükseldiğini açıkladı.

Asayiş 15.05.2021, 15:04
MSB: "Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111’e yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu" denildi.
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