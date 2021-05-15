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MSB: "Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu"
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111’e yükseldiğini açıkladı.
Asayiş 15.05.2021, 15:04
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111’e yükseldiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu" denildi.