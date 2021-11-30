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Moderna'dan tarih geldi! Omicron aşısı ne zaman çıkacak? Mevcut aşılar Omicron'a karşı etkili olacak mı?
Aksaray-Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili oluyor. Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı.
MSB: “Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle korunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 92 bin 521 şahıs engellenmiş, 2 bin 134 şahıs yakalanmıştır.”
MSB: “Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle korunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 92 bin 521 şahıs engellenmiş, 2 bin 134 şahıs yakalanmıştır.”
Asayiş 30.11.2021, 12:01
MSB: “Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle korunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında İran sınırında 92 bin 521 şahıs engellenmiş, 2 bin 134 şahıs yakalanmıştır.”