MSB: "Hudut kartallarımız yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.