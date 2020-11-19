MSB: 'FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi'

MSB'nin açıklamalarından satır başları;

"Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri de 2 sene içinde 196 FETÖ mensubunu yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında kıskıvrak yakaladı"

"15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 20 bin 566 oldu"