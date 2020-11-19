banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
AYM Başkanı Arslan'a korona virüs karantinası
Marmara'da fırtına uyarısı
Marmara'da fırtına uyarısı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

MSB: 'FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi'

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerinde, FETÖ ile yoğun mücadele kapsamında OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi."

Asayiş 19.11.2020, 12:53
2
MSB: 'FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi'

MSB'nin açıklamalarından satır başları;

 "Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri de 2 sene içinde 196 FETÖ mensubunu yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında kıskıvrak yakaladı"

"15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 20 bin 566 oldu"

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378