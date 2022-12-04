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MSB duyurdu: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 6 kişi yakalandı
MSB: "Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Asayiş 04.12.2022, 21:10
MSB: "Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."