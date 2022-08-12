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MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması: 2 gemi daha hareket etti
MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan SORMOVSKY isimli gemi Çernomorsk’tan Tekirdağ’a, 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı STAR LAURA isimli gemi de Yuzni’den İran’a gitmek üzere hareket etti."
Asayiş 12.08.2022, 07:57 12.08.2022, 09:07
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Tahıl sevkiyatı kapsamında; Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan SORMOVSKY isimli gemi Çernomorsk'tan Tekirdağ'a, 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı STAR LAURA isimli gemi de Yuzni'den İran'a gitmek üzere hareket etti.