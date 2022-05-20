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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan MİLGEM Projesi’ni daha büyük iş birliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum"
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit: “Benzer davalarda farklı yargı kararları verilmesi, yargıya olan güveni azaltıyor”
MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
Asayiş 20.05.2022, 10:54
MSB: "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."