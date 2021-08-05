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Pelin Narin Tekinsoy yazdı: Normalleşme sonrası iş yerlerinde ekip yönetimi ve liderlik nasıl olmalı?
MSB: "AFAD’ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri çekicilerle Manisa’dan Muğla’ya intikal ettirildi."
MSB: "AFAD’ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri çekicilerle Manisa’dan Muğla’ya intikal ettirildi."
Asayiş 05.08.2021, 17:06
MSB: "AFAD’ın talebi doğrultusunda, yangınla mücadelede görev yapacak dozer ve iş makineleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimize ait askeri çekicilerle Manisa’dan Muğla’ya intikal ettirildi."