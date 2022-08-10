banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

MSB acı haberi duyurdu! 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde P.Uzm.Çvş. Mahsun Şimşek şehit oldu'

MSB: 'P.Uzm.Çvş. Mahsun Şimşek şehit olmuştur'

Asayiş 10.08.2022, 16:06 10.08.2022, 16:16
MSB acı haberi duyurdu! 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde P.Uzm.Çvş. Mahsun Şimşek şehit oldu'

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mahsun Şimşek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu