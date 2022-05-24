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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Filistin davasına desteğimiz İsrail ile ilişkilerimizden tamamen farklıdır. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir” dedi.
MSB acı haberi açıkladı! 'Şehit sayısı 4'e yükseldi!'
Çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan askerimiz P.Tğm. Abdulkadir Güler şehit oldu.
Asayiş 24.05.2022, 14:39 24.05.2022, 15:03
MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."