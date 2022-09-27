Motosikletle uyuşturucu madde dağıtan şüpheliler yakalandı

Antalya’da motosikletle uyuşturucu madde dağıtımı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında kubar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL’ye el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından, Kepez İlçesinde E.T. ve A.B. isimli şahısların motosiklet ile dağıtım uyuşturucu madde sattıklarının tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri Yeni Emek mahallesinde durdurarak yakaladı. Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 97 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, hassas terazi, pompalı av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL gelir, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.