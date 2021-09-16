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Motosikletle gelip aküleri böyle çaldılar

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde iki şahsın motosikletle gittikleri evin önünden güpegündüz yaptıkları akü hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların aküleri çalarken rahat, bir o kadar da dikkatli tavırları görenleri şaşırttı.

Asayiş 16.09.2021, 14:03
Motosikletle gelip aküleri böyle çaldılar

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde iki şahsın motosikletle gittikleri evin önünden güpegündüz yaptıkları akü hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların aküleri çalarken rahat, bir o kadar da dikkatli tavırları görenleri şaşırttı.

Olay, Dinar ilçesi Ilıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden İlkay Aksu, isimli vatandaş polisi arayarak evinin bahçesindeki 2 akünün çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler inceleme başlattı. Polis olayın gerçekleştiği evin karşısında bulunan bir okulun güvenlik kameralarını incelediğinde olayı iki kişinin gerçekleştiğini belirledi. Görüntüler ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren şahısları olayın aynı günü yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızlık şüphelilerinden rahat tavırlar sergilemeleri ve dikkatli davranmaları ise görenleri şaşırttı.

Olayda aküleri çalınan İlkay Aksu, duruma tepki göstererek hırsızların gereken cezayı almalarını istedi. Aksu, “Bu dördüncü girişleri. Bundan önce kaynak makinemizi, bıçkı motorumuzu, spiral (kesme), matkabımızı, burada el aleti olarak kullandığımız malzemelerimizi götürdüler. her seferinde bir şeyler götürdüler. en son komşular haber verdi aküyü götürdüler diye. karşıdaki okulun kamerası çalışıyormuş. Baktık inceledik ve görüntüleri alıp emniyete verdik. aynı gün şahıslar yakalandı. Akülerimizi geri teslim ettiler bize Emniyete ve komşularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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