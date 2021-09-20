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Motosiklete çarpmaktan kurtulan otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücünün önüne çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyon kırması ile yoldan çıkan otomobil, istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 20.09.2021, 19:45
Motosiklete çarpmaktan kurtulan otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücünün önüne çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyon kırması ile yoldan çıkan otomobil, istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu Uzunbağ mevkiinde meydana gelen kazada 31 AEU 898 plakalı otomobil, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırması sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç, istinat duvarından bir evin bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altındı.

Mahalle sakinleri, yolda sürekli kaza olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söylediler.

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