Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

Kameralara yansıyan olay, Bursa'nın en işlek caddelerinden Mudanya Bulvarı'nda yaşandı. Acemler Kavşağı'ndan merkez istikametine doğru ilerleyen elektrikli bisikleti görenler şaşkına döndü. Sürücü, önünde ayakta duran 5 yaşlarındaki çocuk ve arkasında düşmemek için sıkı sıkı tutunan 8 yaşlarındaki çocuk ile adeta kazaya davetiye çıkararak yol aldı. Toplam 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet, kısa süre sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.