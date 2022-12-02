Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Ankara’da kasksız bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı hareketler araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Her gün binlerce aracın yoğun şekilde kullandığı Ankara Ayaş yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, zaman zaman ayaklarını pedallardan yukarı kaldırıp motosikletin üzerine yatan sürücü zaman zaman da araçlar arasından makas atarak ilerledi. Kask takmadan kilometrelerce yol giden sürücünün, önünde seyreden araçları da sollamaya çalıştığı görüldü.