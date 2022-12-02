Son Dakika
YÖK Başkanı Özvar: "Üniversitelerimize vereceğimiz destekler arttıkça Türkiye’de bölgeler arası iktisadi eşitsizlik ciddi şekilde kapanacak”
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: “Bölgesel kalkınmayı hedefleyen üniversitelerimize vereceğimiz destekler arttıkça Türkiye’de bölgeler arası iktisadi eşitsizlik ciddi bir şekilde kapanacak”
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu
Ankara’da kasksız bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı hareketler araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Asayiş 02.12.2022, 20:30
Ankara’da kasksız bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı hareketler araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Her gün binlerce aracın yoğun şekilde kullandığı Ankara Ayaş yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, zaman zaman ayaklarını pedallardan yukarı kaldırıp motosikletin üzerine yatan sürücü zaman zaman da araçlar arasından makas atarak ilerledi. Kask takmadan kilometrelerce yol giden sürücünün, önünde seyreden araçları da sollamaya çalıştığı görüldü.