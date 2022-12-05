Motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında feci şekilde can verdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde beton mikserinin altında kalan motosikletli kurye feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zülfü Aslan (25) idaresindeki 09 AAR 227 plakalı motosiklet, 48 ACV 693 plakalı beton mikserine yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü tekerleğin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kurye Mehmet Zülfü Aslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından Aslan’ın cansız bedeni beton mikserinin altından çıkarılarak Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.