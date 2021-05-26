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Motosiklet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Asayiş 26.05.2021, 18:31
Motosiklet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yazar İlhami Soysal Sokak üzerinden caddeye giriş yapmakta olan Suat Ö. idaresindeki 67 T 8103 plakalı Dacia marka ticari taksi, iddiaya göre ters yönden kavşağa girmekte olan Mehmet T. idaresindeki 67 ABH 914 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Ticari takside maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Ticari taksi şoförü Suat Ö. ise olay yerine gelen polis ekiplerine ifade verdi. Kazaya karışan motosiklet, ekiplerin yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
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