Motosiklet hırsızlarının rahat tavrı güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya’da iki kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık şüphelilerinin rahat tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosiklet sahibi H.Ş, motosikletini evinin önüne park etti. Sabah tekrar motosikletini kullanmak isteyen H.Ş, bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını kontrol eden H.Ş., gece saatlerinde kimliği tespit edilemeyen iki kişi tarafından motosikletinin çalındığını fark etti.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayında, iki kişinin motosikletin yanına geldiği görülüyor. Şüphelilerden biri cep telefonunun fenerini yakarak bir süre motosikletle uğraşıyor. Ardından ikinci şahıs gelerek cep telefonunun feneriyle ışık tutarken, diğer şahıs motosikletle uğraşmaya devam ediyor. Dakikalarca motosikleti çalmak için uğraşan iki şüpheli, yoldan geçen bir kişi olduğunu fark ederek kendi aralarında sohbet etmeye başlıyor. Yanlarından geçen kişi uzaklaştığı anda tekrar motosikletle yönelen şüpheliler, daha sonra motosikleti iterek götürüyor. Hırsızlık anında şüphelilerin rahat tavırları ise pes dedirtti.