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Moğolistan’da vinç devrildi: 2 ölü

Moğolistan’da bir inşaat alanındaki vincin devrilmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Asayiş 22.06.2022, 15:49
Moğolistan’da vinç devrildi: 2 ölü

Moğolistan’da bir inşaat alanındaki vincin devrilmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’un Han-Ul ilçesinde inşaat alanındaki bir vinç devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, vincin devrilmesi sonucu 20 ve 36 yaşlarındaki 2 inşaat işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Vincin neden devrildiği henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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