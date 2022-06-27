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Modelini beğendiklerini çaldı diğerlerini geri bıraktı, ayakkabı hırsızı kamerada

Arnavutköy’de binalara girerek ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızın ayakkabıların modeline baktığı ve beğendiklerini çalıp, diğerlerini geri bıraktığı görüntülendi.

Asayiş 27.06.2022, 10:38
Modelini beğendiklerini çaldı diğerlerini geri bıraktı, ayakkabı hırsızı kamerada

Arnavutköy’de binalara girerek ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızın ayakkabıların modeline baktığı ve beğendiklerini çalıp, diğerlerini geri bıraktığı görüntülendi.

Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan binalara sabah erken saatlerde giren ayakkabı hırsızı bina girişlerine bırakılan ayakkabıları tek tek inceledi. Beğendiği ayakkabıları çalan hırsız beğenmediği modelleri ise geri yerine bıraktı. Yaşanan hırsızlık anı bir daire girişinde bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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