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Model Dilara Kurşun’a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgilisi hakim karşısında

Model Dilara Kurşun’u kaçırarak ormanlık alana götürüp cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgilisi, 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Tufan Kılıç, “Saçının teline dahi dokunmadım” dedi.

Asayiş 19.01.2022, 12:57
Model Dilara Kurşun’a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgilisi hakim karşısında

Model Dilara Kurşun’u kaçırarak ormanlık alana götürüp cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgilisi, 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Tufan Kılıç, “Saçının teline dahi dokunmadım” dedi.

Model Dilara Kurşun’u ormanlık alana götürerek darp ettikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen eski sevgilisi Tufan Kılıç’ın ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Tufan Kılıç ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Tufan Kılıç, müşteki Dilara Kurşun ile ilk birlikteliğinin 15 Haziran 2020’de başladığını söyleyerek, “Bizim birlikteliğimiz suç tarihine kadar kesintiye uğramaksızın devam etti. En son 13 Haziran 2021 günü birlikteydik. Ertesi gün yıldönümümüz olacağı için kendisini hazırlanmak üzere ailesinin evine bıraktım, akşam geri aldım. Ertesi günkü yıldönümü kutlaması için Kilyos’taki bir plajda özel bir masa ayırttım, hazırlık yaptırdım ve müştekiyi evinden almak için yola çıktım. Vardığımda müştekiyi aşağıya çağırdım, arabaya bindi ve beraber Kilyos’taki yere gittik. Zaten sokağa çıkma yasağı vardı, etrafta kimse yoktu. Plajın içinde kumsalın üzerinde masa vardı. Oturduk bir müddet sohbet ettik. Belki bir kadeh alkol almış olabiliriz. Birlikteliğimiz boyunca kavgalarımız olmuştu ancak birlikteliği isteyerek sürdürüyorduk. Konuştuğumuz sırada müşteki, benim geçmişte yaşadığım bir ilişki nedeniyle benimle tartıştı” dedi.

“Benim hatam gitmemesi için ısrar etmemdi”

Savunmasına devam eden sanık Kılıç, “Daha sonra müşteki masadan kalktı, arabanın anahtarını aldı ve benim aracıma binip gitti. 40 dakika boyunca bekledim, sonra yola çıktım. 1 saat kadar sonra gelip beni arabayla aldı. Benim evime geldiğimizde arabayı park etti ve taksi çağırıp gitmek istedi, ben gitmesini istemedim, gitmemesi için ısrarcı oluyordum. Problemlerimiz vardı, çözmek istedim. Benim hatam gitmemesi için ısrar etmemdi, oradaki görevlilere polis çağırmamalarını söyledim. Polis geldi, karakola gittik. Karakolun içinde dahi mesajlaşmamız devam etti ancak fayda etmedi, benden şikayetçi olmakta kararlıydı” diye konuştu.

“Suçlamaları reddediyorum”

Savunma yaptığı sırada kendisine müştekiye karşı cinsel saldırıda veya buna yönelik teşebbüste bulunup bulunmadığı sorulan sanık Tufan Kılıç, “Müşteki olay sırasında üşüdüğü için üzerinde deri ceket vardı, kalındı ve fermuarı da kapalıydı. Müştekinin bluzunu yırtmak söz konusu değildir, ona karşı hiçbir cinsel harekette bulunmadım, saçının teline dahi dokunmadım. Bütün suçlamaları reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Duruşmada müşteki avukatı, suçtan zarar gördüklerini belirterek sanığın üzerine atılı suçun ağır olmasından dolayı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Sanık avukatı ise olayda bir mağduriyet ve iftiranın söz konusu olduğunu söyleyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, müşteki avukatının yurt dışına çıkış yasağı talebinin bu aşamada reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, beyanda bulunmayan müşteki Dilara Kurşun hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanık hakkındaki adli kontrol talebinin reddine karar veren heyet, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tufan Kılıç’ın olay gecesi müşteki Dilara Kurşun’u ormana götürerek cinsel saldırıda bulunduğu, müşteki gelmeyi reddettiği için hakaret ve tehdit ile zorla götürdüğü anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli için ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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